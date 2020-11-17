Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan Avivasa, 2019 yılında Türkiye’nin yaşlanmaya hazırlığına rehberlik etmek ve toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak hedefiyle başlattığı “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesinin yeni adımı “Yaşı Yok” farkındalık kampanyasını 17 Kasım Salı günü düzenlediği bir toplantıyla tanıttı. Nilay Örnek moderatörlüğünde, Avivasa Genel Müdürü Fırat Kuruca ve Avivasa Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, toplumda pek çoğumuzun yaş ayrımcılığına maruz kaldığını ya da kimi zaman farkına bile varmadan yaş ayrımcılığı yaptığına dikkat çekildi. Toplantıda “Yaşı Yok” kampanyası için hazırlanan farkındalık filminin ilk gösterimi de gerçekleştirildi.
DİLİMİZİ DEĞİŞTİRELİM
Bu yılın başından beri yaş ayrımcılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hem kurum içinde hem de sosyal mecralarda konuyu ele aldıklarını belirten Avivasa Genel Müdürü Fırat Kuruca, “ “Yaşı Yok farkındalık kampanyamız ile genç, yaşlı, çocuk fark etmeden yaygın bir şekilde yapılan yaş ayrımcılığıyla ilgili tabuları yıkmak istiyoruz. Aslında dilimize yerleşmiş deyimlerde, atasözlerinde bile yaş ayrımcılığı yapıyoruz. “Çocuk Aklı İşte” derken aslında çocuklarımızın düşüncelerini görmezden geliyor, onların yaratıcılıklarına ve dolayısıyla fikirlerinin önüne engel koyuyoruz. “Ununu Elemiş, Eleğini Asmış” diyerek büyüklerimizin kendilerini işlevsiz, vasıfsız hissetmelerine neden olabiliyor, onları adeta toplumdan soyutluyoruz. “Bir Ayağı Çukurda” deyip sanki yaş alan herkesin bir köşede oturup hiçbir şey yapmadan beklemesi gerektiğini düşündürüyoruz. Oysa hayatta yapabileceklerimizin sınırı yok. Çünkü eğer istersek, hayatta başarabileceklerimizin bir “yaşı yok” diyoruz. Sizi de bu harekete katılmaya ve ayrımcılığı önce zihnimizde sonra da dilimizde bitirmeye davet ediyoruz” dedi.
KALIPLARA İNAT
Dünyada ayrımcılık konusuna bakıldığında yaş ayrımcılığının ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığının ardından üçüncü sırada yer aldığının altını çizen Avivasa Pazarlama ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu ise şunları söyledi: “Toplumda yaşlılık son derece negatif olarak algılanıyor. Biz de “Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa” mottosuyla söylemlerimizle ve davranışlarımızla bazen farkında olmadan yaptığımız ve maruz kaldığımız yaş ayrımcılığı konusunu gündeme taşıyarak toplumda bu farkındalığın oluşması için çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türkiye temsili “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasında yaşlılığa dair negatif bir bakış açısı olduğunu tespit ettik. Yaşlılara toplum tarafından çizilen rollerin sınırlı olduğuna dikkat çeken araştırma, geleceğin yaşlılarının bugünden yaşlılıkla ilgili yaptıklarını, yaşlılık algılarını ve planlarını karşılaştırmalı olarak resmetme imkânı sundu. Şimdi ise dilimize ve zihnimize yerleşen kalıplara inat, yapabileceklerimizin sınırı olmadığını, yaşımızın hayallerimizde, işlerimizde, hayatımızda bir kısıtlamaya neden olmaması gerektiğini savunuyoruz.”
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