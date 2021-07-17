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Otokoç Otomotiv, 1980 yılından bu yana uzun süreli araç kiralama hizmeti verdiği Avis Filo ile operasyonel araç kiralama sektöründe liderliğini koruduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Avis Filo müşteri portföyünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırdı. Avis Filo, 2020 sonunda yüzde 5.8 olan müşteri adedi penetrasyonunu ise bu yıl yüzde 6’ya çıkardığını bildirdi.

Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, Avis Filo’nun pandemi döneminde özellikle KOBİ segmentinde, araç ve müşteri sayısındaki daralmaya rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

Gündüz, "Müşteri sayımız artıyor, müşteri segmentimiz hizmet çeşitliliğimizle birlikte genişliyor. Müşterilerin beklentileriyle uyumlu olarak, kendilerini yakından tanıyan deneyimler kurgulayıp, ihtiyaca özel hizmet, ürün ve kampanyalar sunmamız, müşterilerimizle markalarımızın yakınlaşmasını sağlıyor. Sektör, KOBİ’lerin talebine bağlı olarak son beş yılda ciddi bir büyüme trendine girmişti. Bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'SEKTÖR GELİŞİMİNİ SÜRDÜRECEK'

Avis Filo'nun operasyonel kiralama pazarında yüzde 1 büyüyerek pazar payını yüzde 13'e yükselttiği de açıklandı. olarak gerçekleştirdi.

Hafif ticari araç kiralama ile fark yarattıklarını kaydeden Gündüz, "Operasyonel kiralama pazarında hafif ticari penetrasyon ortalaması yüzde 4.3 iken, Avis Filo’nun oranı yüzde 17.5. Bununla birlikte, operasyonel araç kiralama, ekonomik aktivitenin artması ile birlikte verim ve avantaj sağlamasıyla tercih unsuru olacak. Sektörümüzün pandemi dönemindeki eksilmeleri yerine koyarak gelişimini sürdüreceğini ve yılı da oldukça iyi kapatacağını öngörüyoruz