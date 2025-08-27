Avengers: Endgame konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Avengers: Endgame filmi 27 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmde Yenilmezler ekibi Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminde yaşanılanları tersine çevirmeye çalışıyor ve baş düşman Thanos'a karşı savaşıyor. Film elde ettiği 2,79 milyar dolar hasılatla tüm zamanların en yüksek ikinci hasılatını yapan film oldu. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Avengers: Endgame konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Avengers: Endgame konusu nedir, sorusunun yanıtı...
Avengers: Endgame (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Avengers: Infinity War" filminin devamı niteliğinde olan Avengers: Endgame filmi, 2019 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Christopher Markus ve Stephen McFeely'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo oturmaktadır. Peki, Avengers: Endgame konusu nedir, oyuncuları kimler? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı ne zaman çekildi? İşte detaylar...
AVENGERS ENDGAME KONUSU NEDİR?
‘Avengers Infinity War’un ardından Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Ancak Kuantum Bölgesi'nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.
AVENGERS: ENDGAME OYUNCULARI KİMLER?
Robert Downey Jr.
Chris Evans
Mark Ruffalo
Chris Hemsworth
Scarlett Johansson
Jeremy Renner
Gwyneth Paltrow
Natalie Portman
Samuel L. Jackson
Benedict Cumberbatch
Michael Douglas
Chris Pratt
Elizabeth Olsen
Brie Larson
Paul Rudd
Evangeline Lilly