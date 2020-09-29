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İş dünyası, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) ilişkin, “İlk defa 2023’e erişen bir YEP açıklandı. YEP'teki hedefler, Koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını çizdiğini söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, “Yeni Ekonomi Programı, pandemi etkisindeki dünyanın şartlarını gözeterek, Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturuyor. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği Programla, Türkiye’nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor” dedi.

“Programın pandemi sonrası normalleşmeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Şekib Avdagiç, “YEP’te Koronavirüs salgını döneminde daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyon ile mücadele güçlü biçimde vurgulanıyor. Programda ortaya konan perspektife uygun olarak, cari işlemler açığında bir iyileşme eğilimine gireceğimizi de öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye’nin dünyanın eşiğinde olduğu büyük değişimle birlikte iyice belirginleşen ve küresel değer zincirleri tarafından fark edilen yüksek potansiyellerini kinetiğe çevirmek için hepimize çok iş düştüğünü de sözlerine ekledi.

"ÜLKEMİZİN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"TÜM KESİMLER İÇİN GÜVEN VERİCİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) toplumun tüm kesimleri için güven verici olduğunu belirterek, "Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır. 2021 yılında daha da büyümemiz ve güçlenmemiz için esnaf ve sanatkara destek verilmesi, temel gıdada fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Fiyat istikrarını sağlayabilmemiz halinde başta büyüme ve işsizlik oranı olmak üzere tüm makro veriler çok daha iyi olacaktır. YEP toplumun tüm kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır."" ifadesini kullandı.

"İHRACATA VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANMAK ÇOK ÖNEMLİ"



Büyüme ve işsizlik rakamları hedeflerinin beklentilerle uyumlu olduğunu, fakat açıklamalarda dolarizasyonu durduracak yeterli tedbirlerden bahsedilmediğini belirten Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, dolarizasyonun durdurulamadığı takdirde büyüme ve enflasyon hedeflerinde de ciddi sapmalar görülebileceğinin altını çizdi.

Şohoğlu, “Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler etkili oldu, fakat daha devamlı surette belirttiğimiz üzere ekonomi dışı yapısal reformlarla desteklenmeyen ekonomik tedbirler yeteri kadar yararlı olamıyor. İşsizliği önemli oranda azaltacak, halkı tasarrufa yöneltecek, yapısal reformlarla desteklenmiş tedbirler YEP’in başarı oranını önemli oranda arttıracak ve hedeflere rahat bir şekilde ulaşılmasını mümkün kılacaktır.” dedi