Tekrar doğaya salındı

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde avcılar kaçmasını engellemek ve şahinlere kolay av olmasını sağlamak amacıyla bir kerkenezin göz kapaklarını acımadan iple dikti. Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arazide bulunan kuş tedavi edilmek üzere ilçe jandarma ekipleri tarafından Konya’nın merkez Karatay ilçesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından yapılan cerrahi müdahale ile kerkenezin göz kapakları açıldı. Sağlığına kavuşan ve genel durumu iyi olan kerkenez, kontrollerin ardından doğaya salındı.