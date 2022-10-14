Avda kaybolan çiftçiden 17 gün sonra acı haber

Aydın'da, avda kaybolan çiftçi Durmuş Tosun'un (50), 17 gün sonra ormanda ölü bulundu
Germencik ilçesi kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak "Ava gidiyorum" diyerek, evden çıkıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağa gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Tosun'un otomobilini dağda bir bölgede bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dron ve helikopterle havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.
JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından 10 gün önce 8 kişilik özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekip Durmuş Tosun'un kaybolduğu bölgede arama, kurtarma çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler Habibler Mahallesi Yololuk mevkiindeki ormanda arama çalışmalarını devam ettirdi.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Bugün ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler kayıp Durmuş Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Yapılan kontrollerde Tosun'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadığı belirtildi. Durmuş Tosun'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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