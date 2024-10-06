Avcılar’da fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu

REKLAM advertisement1

Saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Cihangir Mahallesi’ndeki bir binanın çatısı uçtu.

Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi ile Firuzköy Bulvarı’nda da fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç bir otomobilde maddi hasara neden oldu.

Fırtına nedeniyle bir işyerinin ise camekanı devrildi.