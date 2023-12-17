Avcılar ve Beylikdüzü´nde otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Avcılar ve Beylikdüzü´nde otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Avcılar Tahtakale Mahallesi Petrol Sokak´ta ilerleyen bir otomobilin ön tarafından akşam saatlerinde önce duman ardından alevler yükseldi. Sürücü otomobili park ederek söndürmeye çalıştıysa da alevler kısa sürede motor bölümünü sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, büyük bölümü yanan otomobili söndürdü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde park edilen bir otomobil de yine akşam saatlerinde motor bölümünden alev aldı. Yoldan geçen sürücüler araca yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Ancak, bu çaba da yetersiz kaldı. Sevk edilen itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü. İki yangının da çıkış nedeni araştırılıyor.