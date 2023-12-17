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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar ve Beylikdüzü´nde otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Avcılar ve Beylikdüzü´nde otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        İstanbul Avcılar'da seyir halinde bulunan bir otomobil, motor bölümünden alev alarak yandı. Beylikdüzü´nde ise park halinde alev alarak yanmaya başlayan otomobile vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi yetersiz kaldı. Her iki otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 01:45 Güncelleme: 17.12.2023 - 01:46
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        Avcılar ve Beylikdüzü´nde otomobil yangını
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        Avcılar Tahtakale Mahallesi Petrol Sokak´ta ilerleyen bir otomobilin ön tarafından akşam saatlerinde önce duman ardından alevler yükseldi. Sürücü otomobili park ederek söndürmeye çalıştıysa da alevler kısa sürede motor bölümünü sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, büyük bölümü yanan otomobili söndürdü.

        Alev alan cip hurdaya döndü
        Alev alan cip hurdaya döndü

        BEYLİKDÜZÜ'NDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

        Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde park edilen bir otomobil de yine akşam saatlerinde motor bölümünden alev aldı. Yoldan geçen sürücüler araca yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Ancak, bu çaba da yetersiz kaldı. Sevk edilen itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü. İki yangının da çıkış nedeni araştırılıyor.

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        #avcılar
        #beylikdüzü
        #haberler
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