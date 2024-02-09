Avcılar sahilinde kayalıklara düşüp yaralandı
İstanbul'da, Avcılar sahilinde bir kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı
Avcılar sahilinde dengesini kaybederek kayalıklara düşen kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Denizköşkler Mahallesi’nde akşam saatlerinde sahilde oturan bir kişi, dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.