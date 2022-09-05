Sürücü kursu eğitim pistinde yine olay

Avcılar'da hafta sonunda yapılan sürücü sınavı sırasında adayın aracını arkadan takip eden eğitmenin yolunu kesen iki kişi görevliye saldırmak istedi. Eğitmen kendisini biber gazı sıkarak koruyabildi.
Firuzköy Mahallesi'nde bulunan sürücü eğitim alanında Pazar günü adayların sınavı yapıldı. Bir aday tek başına sınavda ilerlerken yönetmeliğe göre kendisini sürücü kursu eğitmeni takip etmeye başladı. Adayın aracı ile eğitmenin aracının arasına ara yoldan bir minibüs girdi. Eğitmen bunun üzerine direksiyonu kırınca arkadan gelen otomobildekiler bu manevraya sinirlendi. İki kişi eğitmenin yolunu keserek aracını tekmelemeye ve saldırmaya başladı. Direksiyon başında neye uğradığını şaşıran eğitmen kendisini savunmak için araçta bulunan biber gazını sıkarak kaçtı. Beklemedikleri bu hareket karşısında bir an duraklayan iki kişi kaçan eğitmeni bulabilmek için peşine düşte. Eğitmen kaçarak yakındaki Firuzköy İlkokulu'nun bahçesine girdi. Olay üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Sürücü adayı da olanları görünce kaçarak uzaklaşırken, sınavı yarıda kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
CUMA GÜNKÜ OLAY
Aynı alanda geçen Cuma günü de benzer olay meydana gelmişti. Sürücü eğitim alanına otomobille gelen Can A.ve Talip Y., sürücü kursu öğretmenleriyle laf atma konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Bu olaydan habersiz sürücü adayına direksiyon başında eğitim veren Lokman Doğan'ın yönetimindeki otomobilin yolunu Tiryaki Suyu Caddesi'nde 34 EHP 849 plakalı otomobil ile kesen şüpheliler araçtan indi. Durdurdukları Doğan'a kısa süre önce arkadaşlarına yumruk atan kişinin kim olduğunu sordu. Doğan, bu olaydan haberi olmadığını anlatmaya çalışırken yüzüne aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Can A. ve Talip Y.'yi gözaltına aldı. Tanık sürücü eğitmeni Çiğdem Dede, sürücü adayı ile eğitim alanında ilerlerken buradaki dik bir yokuştan inen otomobildekilerin araçların yolunu kesip bir şeyler söylediklerini gördüğünü, bunun üzerine aynı kurstaki diğer sürücülerini uyardıklarını söyledi. Dede, "Bir aracın önüne direkt direksiyonu kırdılar. İkisi de araçtan indi. Hocanın üzerine yürüdüler. Hocayı gönderdiler sonra benim üzerime gelmeye başladılar. Sürücü adayına bas gaza dedim, diğer hocamızı aradım, araçların önüne kırıyorlar dikkat et dedim. Yolumuza devam ettim. Kısa süre sonra hocamız Lokman hocanın saldırıya uğradığını bildirdi. Yakalanan iki kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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