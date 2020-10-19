Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak'ta komşular arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Mesut Ö. (29),Cemal Ö. (21) ve Murat Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Ayrıca olayın iki aile arasında geçmişten kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada M.Ç. başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı.