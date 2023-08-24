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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da yıkım sırasında yandaki apartmanın duvarı hasar gördü

        Avcılar'da yıkım sırasında yandaki apartmanın duvarı hasar gördü

        Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir apartmanın yıkımı yapıldığı sırada, kepçe, yan apartmandaki dairenin duvarına hasar verdi. Binanın elektrik hatları da devre dışı kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:03 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:03
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        Yıkım sırasında yandaki apartman hasar gördü!
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        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında 3 Ağustos Perşembe günü bir apartmanın yıkımı sırasında, kepçe, iddiaya göre bitişikteki binanın duvarına hasar verdi. İş makinası inşaatın yanındaki binada bulunan bir dairenin duvarını deldi. Duvar tamir edilse de, aynı gün çağrılan elektrik kurumu görevlilerinin yaptıkları çalışmada topraklama hattının zarar gördüğü belirlendi. Elektrik sorunu devam eden bina sakinleri ise sorunlarının çözülmesini istedi.

        İş makinesinin odasının duvarını deldiğini belirten Aycan Öztürk, Bu odada kızım yatıyordu. Sesler nedeniyle yanıma gelmişti. Odadan çıktıktan kısa süre sonra bu olay oldu.

        Gelip duvarı tamir ettiler. Ancak, benim ve oturduğumuz 4 katlı binanın topraklama hattını koparttılar, bütün beyaz eşyalarımız yandı dedi. Evinin toz içerisinde kaldığını ifade eden Aycan Öztürk, Elektrikli eşyalarımızın hiçbiri çalışmıyor. Herkesin zararı var. Ama en büyük hasar bende. Şu anda hiçbir beyaz eşyamı kullanamıyorum. Ortada hiçbir yetkili yok diye konuştu.

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