12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan Avcılar girişindeki bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi depremde yıkıldı. DHA'nın haberine göre, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi.
Cami ve diğer minarenin şu anda yıkılma riski bulunmadığı değerlendirilirken yıkılmasına karar verilen devrilen minarenin kaldırılması için sürdürülen yazışmalar sonunda sonuç verdi. Minarenin kesilerek kaldırılması için bir firma ile anlaşıldı.
Bugün saat 10.00 sıralarında gelen görevliler, Avcılar'ın Merkez Mahallesi çıkışındaki D-100'e bağlantı yolunu trafiğe kapatırken, vinç yerleştirildi.
"KOPAN YERDE 8'LİK DEMİR VAR OYSA EN AZ 14-16'LIK OLMASI LAZIMDI"
Bugüne kadar İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev yapan uzmanlardan Yücel Özden, yaklaşık 40 kişilik ekiple çalışmalara başladıklarını belirterek, 20'şer tonluk parçaları kesip vinç ile yere indireceklerini söyledi. Özden, "Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Minarenin içine de merdiven koymamışlar. Kopan yerde 8'lik demir var. Oysa en az 14-16'lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar. Bu sadece Avcılar'daki camiye özgü bir şey değil. Başka yerlerde yıktığımız cami minarelerinde de aynı durum vardı. Bağımsız yapmışlar. İndirirken devriliyor veya açılmış, patlamış. Böyle eski yapılarda hep sıkıntılar var" diye konuştu. Özden, minare çevresinin 5 metre 80, içinin 5 metre 20 santimetre olduğunu, kesildikten sonra zincirlerle indirilecek parçaların terazi hassaslığında dengede tutulması gerektiğini çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanacağını söyledi.
Avcılar Müftüsü Bekir Derin, caminin veya diğer minare için risk raporu bulunmadığını ifade ederken caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!