Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da bir adresten uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi bir süre takibe alan ekipler, 27 Ağustos'ta baskın düzenledi.

Yapılan aramada 25 kilo 230 gram eroin, hassas terazi, 1840 lira, 2 bin 100 dolar, 16 bin 740 avro, 344,45 gram ziynet eşyası, 3 tam altın ve 1 çeyrek altın ele geçiridi.

Adreste bulunan M.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.