Avcılar D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobili köprüden alt yola uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 06.30 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Ambarlı girişindeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde olan 59 NC 402 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle refüjden bir süre ilerledikten sonra demir parmaklıkları parçalayarak köprünün altındaki yola uçtu. Takla atarak duran otomobildeki Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı.
ARAÇTA SIKIŞAN KİŞİ AĞIR YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla çıkan Ege Kalfa ve İsa Gümüş’ü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Araçta sıkışan Oğuzhan Topal ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, bir süre aksayan trafik temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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