04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avcılar'da, Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri öğrenilen restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlandıkları, kendilerinden para istenince de restoranı kılıç, satır ve bıçakla basarak kasadaki 5 bin lirayı gasp ettikleri iddia edilen yine Suriye uyruklu olan 4 kişi tutuklandı. Restorana baskın anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl Haziran ayında Avcılar'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2015 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu Mohammed Hüseyin, 2016 yılında Avcılar'da restoran açtı. İddiaya göre, restorana dadanan yine Suriye uyruklu olan kişiler, sürekli olarak restorandan yemek yiyip veresiye yazdırdılar. Borçları 30 bin lira olduğunda restoran sahibi Mohammed Hüseyin, yeğenini gönderip bu kişilerden ödeme yapmalarını istedi.
Bunun üzerine bu kişiler, satır ve bıçakla restoranı bastı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde grubun ellerinde kılıç, satır ve bıçakla restoranı basarak çalışanlara doğru sallayıp onları tehdit etmeleri görülüyor.
DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, kasadaki 5 bin lirayı da gasp ederek restorandan ayrıldı. Restoran sahibinin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliler Mahmoud Alhamdan, Mjd Alziba, Wail El Necar, Yasir El Muhammet'i yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Restoran sahipleri; tutuklu bulunan şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde sürekli olarak kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!