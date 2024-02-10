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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da otomobil park halindeki otobüslere çarptı: 2 yaralı

        Avcılar'da otomobil park halindeki otobüslere çarptı: 2 yaralı

        İstanbul Avcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki iki özel halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 02:49 Güncelleme: 10.02.2024 - 02:49
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        Otomobil park halindeki otobüslere çarptı: 2 yaralı
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        Avcılar'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü otomobilde sıkışırken yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Avcılar Merkez Mahallesi'nde, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobilin sürücüsü M.E, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki özel halk otobüsüne çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazada, kadın sürücü M.E, otomobilde sıkıştı. Otomobilin yolcu koltuğundaki G.E. ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı M.E'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hafif hafif şekilde yaralanan G.E. ise tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ile trafik normale dönerken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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