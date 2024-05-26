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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın

        Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın

        Avcılar'da mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 3 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:06
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        Avcılar'da fabrika yangını!
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        İstanbul Avcılar'daki yangın, 16.00 sıralarında Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi'nde bulunan mobilya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan 5 işçiden 4'ü kendi imkanları ile dışarı çıkarken yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi mahsur kaldı.

        İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi. Yangında dumandan etkilenen 4 muhabbet kuşu ölürken bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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