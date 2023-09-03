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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da metruk bina yangınında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Avcılar'da metruk bina yangınında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Avcılar'da metruk bir binada çıkan yangında 2 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:03
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        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
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        Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor.

        Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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