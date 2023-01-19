Metrobüs yoluna girdi, kazaya neden oldu: 4 yaralı

İHA

Avcılar'da metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

İHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir genç, metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki metrobüs duramayarak gence çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı genç ile metrobüs içinde bulunan 3 yolcu, ani fren sırasında yaşanan sarsıntı nedeniyle yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.