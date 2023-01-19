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Avcılar'da metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı

İstanbul Avcılar'da metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu. Metrobüsün çarptığı genç ile birlikte araçtaki 3 yolcu yaralandı

Giriş: 19.01.2023 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL
Avcılar'da metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı
Metrobüs yoluna girdi, kazaya neden oldu: 4 yaralı
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İHA

Avcılar'da metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

İHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir genç, metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki metrobüs duramayarak gence çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı genç ile metrobüs içinde bulunan 3 yolcu, ani fren sırasında yaşanan sarsıntı nedeniyle yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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