Yasemen Dallı, Beylikdüzü'nde başına ateş edilerek öldürülen damadı Nurettin Yıldız ile birlikte aynı gün Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde kızı Esra Yıldız'ın öldürülmesinin 52'nci günü nedeniyle evinin önünde lokma dağıttı. Yasemen Dallı'nın Merkez Mahallesi'ndeki evinin önünde üzerinde 'Esra'lar ölmesin' yazılı afişler yapıştırılan yaklaşık 40 araçlık konvoy oluşturuldu. Öldürülen Nurettin Yıldız'ın üç çocuğundan kızı ve oğlu Umut bazı yakınları ile gelerek Yasemen Dallı'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Oluşturulan konvoy, Yıldız çiftinin oturduğu Sevgi Sokağı'ndaki binanın önüne geldi.
"KIZIMI BU EVE GELİNLİĞİ İLE VERDİM, ÖLÜSÜNÜ ALDIM"
Kızı öldürülen Yasemen Dallı yanına damadı Nurettin Yıldız'ın oğlu Umut'u alırken yaptığı açıklamada şiddete, özellikle de kadına şiddete 'Hayır' dediğini belirterek şöyle dedi: "Ben yavrumu bu eve gelinliği ile verdim. Canice katledilince ölüsünü aldım. Bakın burada iki insan günahsız bir şekilde öldürüldü. İkisi de benim evladımdı. Ben evladımı ona emanet etmiştim. Ama ikisi de kendilerini koruyamadı. Ben adaletimize güveniyorum. Bunların ders olması açısından ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Biz gerçekten yaşamıyoruz, ama onlar yaşıyor. Benim yavrularım toprağın altında şu an. Hak etmedi onlar; gerçekten ikisi de dünya iyisiydi. Onlar, onları (Şüphelileri) sadece kanatları altına aldılar. Bunun şeyi bu değildi. Benim damadım diye söylemiyorum. O da insan evladıydı, bunu hak etmemişti. 'Yeğenim, kardeşim' dedi. Bakın evine aldığı insanlar canına kıyıyor. Benim yavrumun evine girerek onu öldürdüler. 'Bu şiddete son' diyorum ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Adaletime güveniyorum. Sonuna kadar da bu olayın davacısıyız. Beraber olarak. Nurettin'in evladı burada. Biz sonuna kadar davacıyız el ele. Kesinlikle onların dışarıya çıkmalarına izin vermeyeceğiz."
Açıklamayı dinleyenler 'Esra'ya uzanan eller kırılsın' diye slogan attı. Oluşturulan konvoyda bulunanlar daha sonra Büyükçekmece'ye hareket ederek Esra Yıldız'ın mezarının başına gitti. Anne Yasemen Dallı mezara kapanarak gözyaşı dökerken güçlükle sakinleştirildi.
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