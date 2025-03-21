Avcılar'da kız yurdundaki hırsızlık olayına ilişkin öğrencilerden protesto

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K, katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencilerin bulunduğu 4 odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K, polis merkezine götürüldü.

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Şüphelinin kız öğrencilerin odalarından bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şüpheli M.K'nin 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' 'uyuşturucu' gibi suçlardan poliste 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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TUTUKLANDI

Avcılar'da, kendisini mutfak çalışanı olarak tanıtıp girdiği öğrenci yurdunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÖĞRENCİLER YURT YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİ

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından öğrenciler, akşam saatlerinde yurdun önünde yönetimi protesto etti. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kalabalık, uzun süre yurdun önünde sloganlar atarken ellerinde, 'Güvenlik uykuda öğrenciler tehlikede' yazılı döviz taşıdığı görüldü. Öğrenciler daha sonra polisinde uyarılarıyla yurtlarına döndü.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.