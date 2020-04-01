Avcılar'da kapalı olması gereken iş yerlerinde bulunanlara para cezası - İSTANBUL

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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.Polis, Denizköşkler Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanenin açık olduğunu ve içerisindeki oyun masasında oturan 5 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası uyguladı.Ruhsat belgesi olmadığı belirlenen işyeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.