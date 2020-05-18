Avcılar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi E-5 üzerinde 34 TL 2702 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken yanında bulunan kişi araçta sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sıkışan kişi itfaiye ekiplerince aracın ön camı kırılarak bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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