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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da dönerciye silahlı saldırı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da dönerciye silahlı saldırı: 3 yaralı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 02:01 Güncelleme: 28.01.2025 - 02:02
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        Dönerciye silahlı saldırı: 3 yaralı
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        Avcılar'da bulunan bir dönerci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'ndaki bir dönerci dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, dönerci dükkanına silahla ateş açtı. DHA'nın haberine göre; saldırı sırasında içeride müşteri olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

        YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çok sayıda boş kovan tespit edildi.

        Ekipler olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #avcılar
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