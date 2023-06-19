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Avcılar'da denizde fenalaşan çocuk kurtarılamadı

İstanbul Avcılar'da denizde yüzdüğü sırada fenalaşan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Giriş: 19.06.2023 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL
Avcılar'da denizde fenalaşan çocuk kurtarılamadı
Denizde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
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AA

Avcılar'da, yüzmek için girdiği denizde fenalaşan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Denizköşkler'de denize giren 14 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. bir anda fenalaşıp suda çırpınmaya başladı.

Sahilde devriye gezen Avcılar Belediyesine bağlı bir zabıta, çocuğu görünce harekete geçti. Zabıtanın ardından denize giren can kurtaranlar hareketsiz duran A.A.'yı denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çocuk kurtarılamadı. A.A.'nın cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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