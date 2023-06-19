Denizde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Avcılar'da, yüzmek için girdiği denizde fenalaşan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Denizköşkler'de denize giren 14 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. bir anda fenalaşıp suda çırpınmaya başladı.

Sahilde devriye gezen Avcılar Belediyesine bağlı bir zabıta, çocuğu görünce harekete geçti. Zabıtanın ardından denize giren can kurtaranlar hareketsiz duran A.A.'yı denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çocuk kurtarılamadı. A.A.'nın cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.