Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da çorap atölyesinde yangın | Son dakika haberleri

        Avcılar'da çorap atölyesinde yangın

        İstanbul Avcılar'da çorap üretim atölyesinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 06:54 Güncelleme: 15.08.2025 - 06:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorap atölyesinde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki çorap üretim atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin tamamını sararak binanın üst katlarına sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ATÖLYEDE VE BİNADA HASAR OLUŞTU

        AA'nın haberine göre; ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölye ve binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #avcılar
        #istanbul
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Nobel ödüllü isimlerden İsrail'e Gazze mektubu
        Nobel ödüllü isimlerden İsrail'e Gazze mektubu
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Habertürk Anasayfa