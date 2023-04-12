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Avcılar’da 4 katlı binanın merdivenleri çöktü

İstanbul Avcılar'da, 50 yıllık olduğu belirtilen 4 katlı binanın merdivenleri çöktü. Tahliye edilen bina, itfaiye ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi

Giriş: 12.04.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Avcılar'da 50 yıllık binanın merdivenleri çöktü! - Son dakika haberi
İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde merdivenleri çöken bina belediye tarafından mühürlendi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Altuner Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. 50 yıllık olduğu belirtilen binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİRACILAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, olay yerindeki ilk kontrolünün ardından yaklaşık 10 yabancı uyruklu kiracıyı tahliye etti. Daha sonra merdivenin askıda kalan bölümü itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

"MERDİVENLER ÇÜRÜDÜ"

Yapılan incelemenin ardından bina Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Ahmet Üstün, "Sabah kalktığımızda yıkılmış olduğunu gördük, 50 yıllık bir binaydı. Kiracılar vardı, tanımıyoruz. Bina esasında sağlam ama merdivenler su aldığından dolayı çürüdü" dedi.

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