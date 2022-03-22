Avcılar'da bina çöktü! Çevredekiler ölümden döndü

DHA

Merkez Mahallesi'ndeki Denizköşler Caddesi'nde bulunan 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nden hasar oluştu.

Bina sakinlerinin başvurusu üzerine Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katındaki taşıyıcı kolonlarında çatlaklıklar görürken, binanın riskli olduğunu belirlendi. Karot örneklerinden de çürük olduğu belirtilen yaklaşık 50 yıllık binanın kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılarak yıktırılması için tebligatlar yapıldı. Bina sakinlerinden bir bölümü karşı çıkarak dava açarken, yürütmenin durdurulması için karar çıkarmaya çalıştı. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kaymakamlığı binanın içinde bulunan 60 dairede yaşayanlar ve işyerlerinde bulunanlar için risk oluşturduğunu göz önüne alarak ilgili kurumlara yazı göndererek doğalgaz, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerini kestirdi.