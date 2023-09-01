Avcılar'da balıkçıdan yaralı leyleğe yardım eli

Onlar getiriyor sağolsun balıkla karnını doyuruyoruz. Şu anda adını da 'Garip' koyduk. Bir hayvansever olarak bütün hayvanlarla ilgileniyorum. İki gün önce de başka bir kuş bulduk. Ebabil kuşunu sağlığına kavuşturamadık ona üzüldüm. En azından bu leyleği kurtardık" diye konuştu.