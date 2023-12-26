Avcılar'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Avcılar'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü kadın 4 yaralı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü kadın 4 kişi yaralandı
Avcılar'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savruldu.
3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI
DHA'nın haberine göre; kazada 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.