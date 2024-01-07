Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

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Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Hacı Şerif Durağı mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan üç otomobil bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerin hasar gördüğü kazada bir kişi yaralandı.

TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ Diğer araçtakiler tarafından çıkarılan yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik yoğunluğu oluştu. Karayolundaki trafik araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.