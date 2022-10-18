Avcılar Belediyesi'nde grev

İstanbul'un Avcılar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanınca grev kararı alındı.
Avcılar Belediyesi ve bin 200 işçiyi temsil eden sendika arasında anlaşma sağlanamadı. Daha önce grev kararı asan işçiler bugün iş bırakma eylemine başladı. Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü.
SENDİKA BAŞKANI KONUŞMA YAPTI
İşçiler taleplerin dile getirildiği sloganlar atarken belediye binasına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli protesto edildi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul otobüsün üzerinde konuşma gerçekleştirdi.
"BURADA İNSANLAR YASAL HAKLARINI KULLANIYOR"
Yurdakul, "Burada insanlar yasal hakkını kullanıyor, bazı mihraklar kullanmayın diyorlar. Yasal haklarımızı demokratik bir şekilde kullanıyoruz, sayın başkanın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bunları görüyoruz, arkadaşlarımıza greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar, greve çıkmayın diye. Bu grevi kırmak için her türlü oyunlar oynanıyor, bunu biliyoruz" dedi.
"HAYAT PAHALILIĞI SEBEBİYLEDİR"
Yurdakul, "Bizim de talebimiz 'Bizi sona bırakırsanız İstanbul'da bitirdiğiniz son ilçeden yüzde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise şuydu, biz üç ay önce bitirmiş olsaydık ve bu 100 lira almış olsaydık, 100 liraya çocuğumuza alacağımız montu şimdi 200 liraya alabiliyoruz. Bu talep bunun için, bu aradaki paranın erimesini gidermek ve hayat pahalılığı sebebiyledir" dedi.
"BU GREVİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAYA MECBURUZ"
Yurdakul, "Biz bu grevi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Başkana soruyorum, bizi niye sokaklara attın? İşveren sendikasının yaptıkları sözleşmeler belli, en başta yaptığını da getir diyoruz. Ana muhalefet enflasyona inanmadığını ifade etmişti. Biz TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerine yüzde 5 istedik" diye konuştu.
ACILAR BELEDİYESİ'NDEN GREVE İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA
Öte yandan, Avcılar Belediyesi'nden de bugün başlayan grev nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 22 Haziran 2022 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve grev sürecine girildiği belirtilirken şöyle denildi:
"Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde genellikle uzlaşmaz tavır sergileyenin işveren olduğu dünyamızda Belediyemizdeki görüşmelerde anlaşılmaz bir şekilde uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara´daki yöneticileri olmuştur. Bu tutum oldukça manidar ve hayatın olağan akışına aykırıdır.
Sosyal demokrasi anlayışımız gereğince sendikanın grev kararına saygı duyuyoruz. Yine sendikadan en temel hak olan çalışma hakkına saygı duymasını bekliyoruz. Günümüzün ağır ekonomik koşulları karşısında tüm emekçilerimizi korumak ve aynı zamanda Avcılar halkımızın huzur ve güven içinde hizmet almalarını sağlamak üzere tüm çaba ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını vermek için tüm iyi niyetimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı iyi niyet ve kararlılığı da sendikadan bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!