Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Avcı: Transfere değil büyük bir organizasyona ihtiyaç var

Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öncelikle kulübü düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Trabzonspor'un transfere değil büyük bir organizasyona ihtiyacı var" dedi.

Giriş: 28.01.2023 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL
Avcı: Transfere değil büyük bir organizasyona ihtiyaç var
AA

Avcı, Yeni Hatay Stadı'nda yapılan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takım arasında oyun ve oyuncu kalitesi bulunduğunu bunun ise gayet normal olduğunu söyledi.

Oyunun 8. dakikasında golü bulduklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Oyun planladığımız bir şekilde, rakibin tamamen çekildiği, adam odaklı oynadığını, bunlarla ilgili neler yapacağımıza çalışarak 8 dakikada uyguladığımızdan karşılığını aldık. Aslında çok güzel fırsatlar var. Biz oyuna aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama oyunda bir türlü bu oyuna giremedik. İlk yarıda ayağımızdaki topu kaybettik. Bir duran top verdik rakibe. Devreye de 1-0 önde girdik. Ama oyun iyi hissettirmiyordu. İkinci yarı oyunun başlangıcında direkten dönen topun sonrasında geçişten gol yedik. Olabilir, futbolun içinde bunlar var."

Karagümrük, Alanya maçı ve bugünkü Hatay maçında devam eden kırılgan bir yapıları olduğunu söyleyen Avcı, kulübün bütünündeki enerjinin inişli, çıkışlı olduğunu anlattı.

"Çok sağlıklı bir gidişat değil"

Avcı, oyunda bazen taktik ve tekniğin olmayabileceğini söyleyerek, şunları konuştu:

"Bazen karışık oyun oynarsın. Aradaki kalite farkından dolayı rakip ne yaptı, isteyerek, sonuna kadar seni hataya zorlayarak, mücadele ederek ayakta kalmaya çalıştı. Ama karakter koyarsın. Teslim olmazsın. Bazen bu iş enerji ile olur. Sene başından beri çok iyi gitmeyen bir durum. Bunun üzerinde çalışmaya ne olduğunu bulmaya...Formasyon değiştiriyoruz olmuyor, grup enerjisi yapıyoruz olmuyor. Bir oluyor, kayboluyor. Çok sağlıklı bir gidişat değil. Trabzonspor taraftarından, buraya gelen taraftarlardan özellikle son haftalardaki kaybettiğimiz oyunlardan dolayı ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Tedavi etmeye, düzeltmeye, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Mevcut, şu an itibariyle elimdeki mevcut kadro bu. Kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır değiller. Ancak futbolda kavga etmek, enerji duygu, karakter bunlar başka bir şey. Bugün itibariyle tekrar bunu yaşadık. Bu sağlıklı bir durum değil. Tekrar taraftardan özür diliyoruz. Rakibi de yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz."

Avcı, transfer ile ilgili soruya da şöyle cevap verdi:

"Transfer şu anda çok sağlıklı ve doğru gibi durmuyor. Burada öncelikle Trabzonspor kulübünü düşünmek zorundayız. Sürdürlebilir bir durum oluşturabilmek için. Bunu net bir şekilde düşünmek lazım. Transfere ülkede şöyle bakılıyor. 'Bir tane iki tane aldı, her şey düzelecek'. Ben bütününde şöyle söylüyorum. Başından itibaren sadece takım üzerinden değil, genel bir şey söyleyeme çalışıyorum. Trabzonspor kulübünün içinde de dahil genel bütününde dalgalı bir giden bir süreç var. İnişlerin çıkışların olduğu, balansların, dengelerin bozulduğu bir süreç bizim içimizde de aynı. Takım için, ekibim için, çalışan, personel, yönetim için her şey için 'Karadeniz'in dalgası mı diyeyim başka bir şey mi diyeyim'. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Kulüplerde bunlar olabilir. Hiçbir şeyin oturmadığı bir süreci yaşıyoruz. Sahanın içi tabii ki benim sorumluluğumda. Transfer bizim için şu an itibariyle çözüm olacak bir durum değil. Önce kulübümüzü düşünmek zorundayız. Trabzonspor'un transfere değil büyük bir organizasyona ihtiyacı var."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Büyük pişmanlık
Büyük pişmanlık
28 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları
28 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Borçlanma ile EYT’den kimler yararlanabilir?
Borçlanma ile EYT’den kimler yararlanabilir?
Kar yağışını davul zurnayla karşıladılar
Kar yağışını davul zurnayla karşıladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.