AA

Avcı, Yeni Hatay Stadı'nda yapılan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takım arasında oyun ve oyuncu kalitesi bulunduğunu bunun ise gayet normal olduğunu söyledi.

Oyunun 8. dakikasında golü bulduklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Oyun planladığımız bir şekilde, rakibin tamamen çekildiği, adam odaklı oynadığını, bunlarla ilgili neler yapacağımıza çalışarak 8 dakikada uyguladığımızdan karşılığını aldık. Aslında çok güzel fırsatlar var. Biz oyuna aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama oyunda bir türlü bu oyuna giremedik. İlk yarıda ayağımızdaki topu kaybettik. Bir duran top verdik rakibe. Devreye de 1-0 önde girdik. Ama oyun iyi hissettirmiyordu. İkinci yarı oyunun başlangıcında direkten dönen topun sonrasında geçişten gol yedik. Olabilir, futbolun içinde bunlar var."

Karagümrük, Alanya maçı ve bugünkü Hatay maçında devam eden kırılgan bir yapıları olduğunu söyleyen Avcı, kulübün bütünündeki enerjinin inişli, çıkışlı olduğunu anlattı.

"Çok sağlıklı bir gidişat değil"

Avcı, oyunda bazen taktik ve tekniğin olmayabileceğini söyleyerek, şunları konuştu:

"Bazen karışık oyun oynarsın. Aradaki kalite farkından dolayı rakip ne yaptı, isteyerek, sonuna kadar seni hataya zorlayarak, mücadele ederek ayakta kalmaya çalıştı. Ama karakter koyarsın. Teslim olmazsın. Bazen bu iş enerji ile olur. Sene başından beri çok iyi gitmeyen bir durum. Bunun üzerinde çalışmaya ne olduğunu bulmaya...Formasyon değiştiriyoruz olmuyor, grup enerjisi yapıyoruz olmuyor. Bir oluyor, kayboluyor. Çok sağlıklı bir gidişat değil. Trabzonspor taraftarından, buraya gelen taraftarlardan özellikle son haftalardaki kaybettiğimiz oyunlardan dolayı ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Tedavi etmeye, düzeltmeye, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Mevcut, şu an itibariyle elimdeki mevcut kadro bu. Kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır değiller. Ancak futbolda kavga etmek, enerji duygu, karakter bunlar başka bir şey. Bugün itibariyle tekrar bunu yaşadık. Bu sağlıklı bir durum değil. Tekrar taraftardan özür diliyoruz. Rakibi de yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz."

Avcı, transfer ile ilgili soruya da şöyle cevap verdi:

"Transfer şu anda çok sağlıklı ve doğru gibi durmuyor. Burada öncelikle Trabzonspor kulübünü düşünmek zorundayız. Sürdürlebilir bir durum oluşturabilmek için. Bunu net bir şekilde düşünmek lazım. Transfere ülkede şöyle bakılıyor. 'Bir tane iki tane aldı, her şey düzelecek'. Ben bütününde şöyle söylüyorum. Başından itibaren sadece takım üzerinden değil, genel bir şey söyleyeme çalışıyorum. Trabzonspor kulübünün içinde de dahil genel bütününde dalgalı bir giden bir süreç var. İnişlerin çıkışların olduğu, balansların, dengelerin bozulduğu bir süreç bizim içimizde de aynı. Takım için, ekibim için, çalışan, personel, yönetim için her şey için 'Karadeniz'in dalgası mı diyeyim başka bir şey mi diyeyim'. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Kulüplerde bunlar olabilir. Hiçbir şeyin oturmadığı bir süreci yaşıyoruz. Sahanın içi tabii ki benim sorumluluğumda. Transfer bizim için şu an itibariyle çözüm olacak bir durum değil. Önce kulübümüzü düşünmek zorundayız. Trabzonspor'un transfere değil büyük bir organizasyona ihtiyacı var."

ÖNERİLEN VİDEO