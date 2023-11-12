Avcı, ilk başlangıcını geride bıraktı

REKLAM advertisement1

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 1,5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Abdullah Avcı ile 4 maçlık dönemde 2,5 puan ortalamasına ulaştı.

İstikrar yakalandı

REKLAM

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde ederken Abdullah Avcı ile 4 maç art arda puan çıkararak istikrar yakaladı.

Kalesini kapadı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile kalesinde güven verdi.

Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 maçta 11 gol kalesinde görürken maç başına 1,37 gol yedi. Karadeniz ekibi Avcı ile 4 maçta sadece 3 gol yerken maç başına 0,75 gole düştü.

İlk başlangıcını geride bıraktı

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yaptı.

2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

Avcı ile ikinci döneminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bıraktı.