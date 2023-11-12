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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Avcı, ilk başlangıcını geride bıraktı - Trabzonspor Haberleri

        Avcı, ilk başlangıcını geride bıraktı

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi işe yaradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:56
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        Avcı, ilk başlangıcını geride bıraktı
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        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

        Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 1,5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Abdullah Avcı ile 4 maçlık dönemde 2,5 puan ortalamasına ulaştı.

        İstikrar yakalandı

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        Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

        Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde ederken Abdullah Avcı ile 4 maç art arda puan çıkararak istikrar yakaladı.

        Kalesini kapadı

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile kalesinde güven verdi.

        Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 maçta 11 gol kalesinde görürken maç başına 1,37 gol yedi. Karadeniz ekibi Avcı ile 4 maçta sadece 3 gol yerken maç başına 0,75 gole düştü.

        İlk başlangıcını geride bıraktı

        Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yaptı.

        2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

        Avcı ile ikinci döneminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bıraktı.

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