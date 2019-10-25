25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 5 kez birbirlerine rakip oldu.
Beşiktaş'ta sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir ve İstanbulspor ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'ın başında bulundu.
TERİM GALİBİYETLERDE 2-1 ÜSTÜN
İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim 2, Abdullah Avcı ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 maç ise berabere bitti.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları ise 5 golle karşılık verdi.
Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.
Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Fatih Terim ve Abdullah Avcı geçen sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.
AVCI'NIN İLK DERBİSİ
Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez derbi maçta görev alacak.
Tecrübeli teknik adam, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.
TERİM-AVCI REKABETİ
Fatih Terim ile Abdullah Avcı rekabetindeki maçlar şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Terim'in takımı
|Avcı'nın takımı
|Skor
|19 Mayıs 2019
|Süper Lig
|Galatasaray
|Medipol Başakşehir
|2-1
|15 Aralık 2018
|Süper Lig
|Galatasaray
|Medipol Başakşehir
|1-1
|15 Nisan 2018
|Süper Lig
|Galatasaray
|Medipol Başakşehir
|2-0
|11 Eylül 2011
|Süper Lig
|Galatasaray
|İstanbul B. Bld.
|0-2
|21 Mayıs 2000
|Süper Lig
|Galatasaray
|İstanbulspor
|1-1
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