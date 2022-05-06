Avcı, Yeni Hatay Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçların her zaman zor olduğunu belirtti.
Geçen hafta şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:
"Bir yandan ligi tamamlayacağız. Hem oyun hem de oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Bir de salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesinin yarı finalinin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlardan geri kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Oyunun başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu. Biz de devre arasında oyunculara belirli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik, Hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı doğru karşılamalar vardı. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyonlar yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık."
Rakibin hedefinin kalmadığını ancak sayısal olarak riskli kenar ortaları yaptığını söyleyen Avcı, ortalardan bazılarını çok iyi karşıladıklarını bazılarını da rakibin değerlendiremediğini belirtti.
Çok tehlike yaşamamalarına rağmen devamlı riskli durumların oluştuğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:
"Futbol oyunu her zaman doğruyu yapman gereken bir oyundur. Savunmayı 10 saniye de kalsa doğru yapacaksın. Son 10 saniyede yediğimiz gol ile berabere bitti. Yine bardağın dolu tarafı şu; bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak bazı bölümlerinde oyuncu kazandık. Umarım salı gününe döndüğümüzde Trabzon'da tedavide olan oyuncular, mevcuttan buradan çıkanlarla diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için salı günü ligin iyi futbol oynayan ekibiyle yarı finalin iki ayağını oynayacağız. Hatayspor'un da iyi bir ekibi var. İki senedir lige çok önemli renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bugün olumlu, olumsuz güzel detaylar var. İyi mesajlar var. Salı gününe bizi dinamik tutacak bir skor da oldu diye düşünüyorum."
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