'Avatar', 11 yıl sonra yeniden beyazperdeye yansıyacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri 2 ay ertelenen 'Avatar 2'nin çekimleri Yeni Zelanda’da başlıyor

'Avatar', gösterime girdiği 2009'da Türkiye'de 2.482.991 kişi tarafından izlenerek 26.636.520 TL hasılat elde etmişti.

237 milyon dolar bütçesi olan 'Avatar'ın dünyadaki hasılatı ise 2.787.965.200 dolardı.

James Cameron, 11 yıl sonra 'Avatar’ı devam ettirme kararı aldı.

Mart ayında yapım aşamasında olan birçok Hollywood projesi gibi çekimleri salgın sebebiyle durdurulan 'Avatar 2'nin prodüksiyon süreci yeniden başlıyor. Yapımcı Jon Landau, kişisel Instagram hesabından filmin çekimleri için gelecek hafta Yeni Zelanda'ya dönecek olmalarından ötürü taşıdığı heyecanı paylaştı.

'Avatar 2'den sonra seriye hızlı bir şekilde devam edilecek. 'Avatar 2'nin gişede tahminlerin çok altında kalmaması halinde prodüksiyon öncesi hazırlıkları devam eden 'Avatar 3', 'Avatar 4' ve 'Avatar 5'in çekimleri ilerleyen yıllarda tamamlanacak.

Serinin planlanan gösterim tarihleri şöyle;

Avatar 2: 17 Aralık 2021

Avatar 3: 22 Aralık 2023

Avatar 4: 2025

Avatar 5: 2027