Avantgarde Orkestra, Cem İyibardakçı direktörlüğünde "İlk Albüm" isimli çalışmasını geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluşturdu.

70’li yıllardan günümüze kadar Türk müziğini etkilemiş ve dinleyicilerin hafızalarına kazınmış olan “Geçer”, “Gurbet”, “Uyan”, “Adem Olan Anlar”, “Hani” ve “Onu Alma Beni Al” gibi şarkılarından oluşan, “iyi cover” sloganıyla çıkan albüm sıra dışı düzenlemeleriyle, titiz bir çalışma sürecinde hazırlandı.

2012 yılından bu yana birçok özel gecede dinamik, enerjik ve eğlenceli sahne performansları sergileyen Avantgarde Orkestra, akustik projeleriyle de dikkat çekiyor. Dijital platformlarda yüzbinlerce müzikseverin severek dinlediği Avantgarde Orkestra’nın kurucusu Muhsin Süyen, akustik projelerin de devamının geleceğini söyledi.



Genç ve yetenekli grup üyelerinden oluşan Avantgarde Orkestra'nın bu albümünün ilk klip çalışması sözleri Sezen Aksu, müziği ise Onno Tunç’ a ait olan “Geçer” isimli şarkıya çekildi.

Klibin yönetmen koltuğunda “İdil Dizdar” ve “Said Dağdeviren” oturdu.

Muhsin Süyen, “Geçer” isimli şarkının da yer aldığı “İlk Albüm” isimli çalışmanın ikinci klibinin hangi şarkıya çekileceğini, müzikseverlerden gelecek tepkiye göre belirleneceğini söyledi.