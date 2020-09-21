"Avantajlı kodlama" sanığı eski astsubay hakim karşısında

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık F.A. ile avukatı hazır bulundu.
Sanık F.A. savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, ''2013 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat sınavlarında aday numaram kodlanarak örgüt üyelerince TSK'ye yerleştirilmedim. Bu iddiayı kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. Örgüte ait evlerde kalmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık F.A'nın tutukluluk halinin devamına ve diğer celse tanık H.Ç'nin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- Avantajlı kodlama
FETÖ'nün, aday numarasında "avantajlı kodlama" yöntemi kullanarak askeri okula yerleştirdiği öne sürülen eski deniz astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, ODTÜ Kriptoloji Anabilim Dalı mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda sanığın 2013'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alım mülakat sınavlarında aday numarası kodlanarak örgüt üyelerince TSK'ye yerleştirildiği belirtildi.
Raporda, aday numaraları üzerinden yapılan incelemede 6 haneli aday numaralarının ikinci ve üçüncü hanelerindeki rakamların toplamının 9,10,11 ve 12 olmasının, kodlamanın özel bir formüle göre yapıldığına işaret ettiği bilgisine yer verildi.
Şüpheli F.A'nın aday numarasının ikinci ve üçüncü hanelerindeki rakamların toplamının da 9 olduğu, bu nedenle bilirkişi raporunda belirtilen kodlamaya sanığın da uyduğu belirtildi.
İddianamede ayrıca, tutuklu F.A'nın FETÖ'nün mahrem imamlarınca Eskişehir'deki büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan 2015'e kadar farklı tarihlerde ardışık arandığının tespit edildiği bilgisine yer verilmişti.
. B. Topaloğlu
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