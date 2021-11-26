Avanos'taki çanak atölyeleri farklı deneyimler yaşatıyor

Kapadokya'yı ziyaret edenlerin uğrak yerlerinden olan Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki çanak atölyeleri, geleneksel tezgahlarda çamura şekil vermeye çalışan turistleri ağırlıyor.
AA'nın haberine göre atölyelerdeki çanak tezgahında, ayaklarıyla çevirdikleri çıkrığın üstüne konulan çamura şekil vermeye çalışan turistler, hem farklı bir deneyim kazanıyor hem stres atıyor.
Çanak ustalarından Şaban Topuz, Avanos'un ilçede yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan çanakçılıkla tanındığını, ziyarete gelenlerin de geleneksel usullerle sürdürülen bu faaliyeti tecrübe etmek istediğini belirtti.
Atölyelerini ziyaret eden turistlerin, alışverişin yanı sıra çamurla haşır neşir olarak eğlenceli vakit geçirdiğini kaydeden Topuz, şöyle konuştu:
"Pandemiden dolayı sürekli evde kalan insanlarda bunalma oldu. Kapadokya'nın tanıtımlarının çok iyi yapılması ve sıcak hava balonlarının popülaritesinin yüksek olmasından dolayı bölgeye yoğun akın var. İnsanlar balona binmese de çeşitli aktivitelere katılıyor. Bölgedeki etkinliklerden birisi de çanak atölyelerinde. Biz 'İçinizdeki Picasso'yu keşfedebilirsiniz' diyoruz. Misafirlerimiz tezgahın başına geçip çanak yaparken vücutta biriken elektrik, topraklama ile yok oluyor. Burada alışveriş de yapıyorlar, hem biz hem onlar rahatlamış oluyor. Avanos'ta binlerce yıldır geleneksel tekniklerle yapılan çanakcılıkta, yeni ürünler ortaya koyarak takdir edilmemiz bizi de mutlu ediyor."
Ziyaret ettiği atölyede tezgahta çamurla saksı yapan Ebubekir Söken de "İnsan burada hem stres atıyor hem de kültürel bir değer olan teknolojiden uzak bir üretimi deneyimliyor. Açıkçası zorluğu çok, ben ufak bir deneme yaptım. Çok değerli bir sanat" diye konuştu.
Ela Gök ise toprak ve sudan elde edilen çamurla bir ürün ortaya çıkarmak için verilen emeğin kıymetli olduğunu dile getirerek, "Avanos çok güzel bir yer. Küçük yaşlarda ailemle gelmiştim ama tekrar ziyaret etmek istiyorum. Çünkü ilçedeki turistik yerleri tam olarak gezemedim. Atölyede çamurla uğraşmanın rahatlama sağladığını duymuştum ve yeniden denemek de isterim" ifadelerini kullandı.
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