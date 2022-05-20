Avalanche, LUNA ve TerAUSD'nin (UST) geliştiricisi Terraform Labs ve Luna Vakfı'nın elinde bulunan milyonlarca AVAX'lık rezervle ilgili açıklamada bulundu.
Avalanche'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada bazı topluluk üyelerinin Terraform Labs (TFL) ve Luna Vakfı'nın (LFG) elindeki AVAX rezervleriyle ilgili sorular sorduğu belirtilerek şu bilgiler verildi:
"TFL 1 yıl satmama kısıtlamasıyla 1.09 milyon AVAX aldı. Bu miktar, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.5'ine denk geliyor. LFG, Terra rezerv ağında kullanmak üzere 1.97 milyon AVAX satın aldı. Bu, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.9'unu temsil ediyor. LFG, Terra chain çatalı kapsamında AVAX kullanacağına dair bir plan açıklamadı."
Açıklamada LFG rezervlerinin satışı düşünülürse Avalanche Vakfı'nın LFG ile mantıklı bir satış stratejisi üzerinde çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.
BITCOIN SATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Luna Vakfı da 4 gün önce yaptığı açıklamada 7 Mayıs itibarıyla 1.973.554 adet AVAX'ı bulunduğunu ve yaşanan kriz süresinde bunun değişmediğini bildirdi. Vakıf sabit kripto UST'yi 1 dolarda tutabilmek için 80.081 adet Bitcoin sattığını açıkladı.
KRİZDE SERT DÜŞTÜ
9 Mayıs'ta UST krizi patlak vermeden önce AVAX 51 dolar civarında seyrediyordu. İki proje arasında teknik bir bağ olmasa da Luna Vakfı'nın elinde AVAX rezervi bulunması bu kripto para üzerinde ek satış baskısı yarattı.
AVAX 12 Mayıs'ta 23.5 dolara kadar geriledi. Ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bugün itibarıyla AVAX 31.2 dolardan işlem görüyor.
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