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Avai, Alex de Souza'yı yolladı!

Brezilya Serie B ekiplerinden Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Giriş: 04.05.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Avai, Alex de Souza'yı yolladı!
HABERTURK.COM

Alex de Souza'nın ilk A Takım teknik direktörlük deneyimi mutsuz noktalandı.

Sao Paulo'nun U20 Takımı'ndan ayrıldıktan sonra Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen Alex de Souza'nın görevine karşılıklı anlaşma ile son verildi.

Kulüpten yapılan duyuruda ''Avai Futbol Kulübü olarak Alex de Souza'nın daha fazla takımın başında yer almaması konusunda karşılıklı anlaştık. Yardımcılar PC de Oliveira ve Joao Cavalcanti de takımdan ayrılacak. Profesyonellere teşekkür ederiz ve yeni maceralarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

1 Ocak 2023'te geçtiği görevde beş ay kalabilen Alex de Souza çıktığı 18 maçta sadece 6 galibiyet alabildi.

Brezilya Serie B'nin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Alex, 4 maçta 3 puan alarak 20 takımlı ligde 16. sıraya indi.

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