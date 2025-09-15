Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ava giden genç kanalda bulundu | Son dakika haberleri

        Ava giden gencin cansız bedeni kanalda bulundu

        Şanlıurfa'da ava gitmek için evden ayrılan 26 yaşındaki gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ava giden genç kanalda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıufra'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Karaali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ava gitmek için evden ayrılan Mehmet Demir'den (26) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

        Vatandaşlarla birlikte kırsal bölgede arama tarama faaliyetleri yürüten AFAD ve jandarma ekipleri, Demir'e ait olduğu değerlendirilen bazı eşyaları kırsal Bakırtaş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalının kenarında buldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye giden dalgıç polisler, sulama kanalında arama yaptı. Yapılan arama neticesinde Mehmet Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan cansız beden, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Habertürk Anasayfa