Ava giden genç kanalda bulundu

Şanlıufra'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Karaali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ava gitmek için evden ayrılan Mehmet Demir'den (26) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlarla birlikte kırsal bölgede arama tarama faaliyetleri yürüten AFAD ve jandarma ekipleri, Demir'e ait olduğu değerlendirilen bazı eşyaları kırsal Bakırtaş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalının kenarında buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden dalgıç polisler, sulama kanalında arama yaptı. Yapılan arama neticesinde Mehmet Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan cansız beden, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.