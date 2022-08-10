İki çocuk annesiydi! Bir kadın daha!

Son dakika haberi: Av tüfeğiyle vuruldu! Bir kadın daha! - Güncel haberler

DHA

İzmir'de, 7 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Tire ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi´nde bir kadın daha koca şiddetiyle hayata gözlerini yumdu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, 2 çocuk annesi Dilek Karcı ile eşi Ergün Karcı arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE BAŞINDAN VURDU

Kavga sırasında Ergün Karcı evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Karcı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Dilek Karcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Ergün Karcı ise işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Ergün Karcı tutuklanırken, Dilek Karcı'nın ise bugün Tire'de defnedileceği öğrenildi.