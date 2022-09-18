Tüfekle yaralanan çocuktan acı haber!

Muğla'da av tüfeği ile yaralanan 14 yaşındaki Batuhan Kösem, hayatını kaybetti.

Olay, Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi Çaybaşı mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, arkadaşı ile motosiklette seyir halinde olan Batuhan Kösem'in elinde taşıdığı tüfek, iddiaya göre ateş aldı.

Arkadaşı, durumu talihsiz gencin ailesine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Kösem'in ailesi, yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Batuhan Kösem'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.