Av sırasına kalp krizine yenildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava çıkan emekli öğretmen Murat Konuşçu hayatını kaybetti. Uzun süre haber alınamayan ve çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunan Konuşçu'nun, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor
Ağla Yaylası Çamova mevkisine ava giden emekli öğretmen Murat Konuşçu'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
KAYALIKLARA YAKIN BİR YERDE BULUNDU
Ekipler tarafından kayalıklara yakın yerde bulunan Konuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Konuşçu'nun cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden cenaze aracına taşındı.
KALP KRİZİ ŞÜPHESİ
Emekli öğretmenin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.