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        Haberler Gündem Çevre Av kotasını aşan 3 kişiye 128 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Ağrı'da av kotasını aşan 3 kişiye 128 bin lira ceza uygulandı

        Ağrı'da av kotasını aşan 3 avcıya 128 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:17
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        Av kotasını aşan 3 kişiye 128 bin lira ceza
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        Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan denetimlerde, av kotasını aşan 3 kişi tespit edildi. Ekipler, 3 avcıya kota aşımı nedeniyle toplam 128 bin lira ceza kesti.

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