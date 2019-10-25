Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir kişi tarafından yaralı atmaca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden görevliler, yaralı atmacanın gözlerinin bantlı ve dikili, ayağında ise misina ipli tuzak olduğunu belirledi.

Hayvan tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilirken, burada ayağındaki misina tuzağı ve gözlerindeki dikişler yapılan operasyonla alındı.

Atmacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.