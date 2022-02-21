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AUZEF sonuçları sorgulama ekranı 2022: İÜ AKSİS ile AUZEF bütünleme telafi sınav sonuçları açıklandı mı!

AUZEF sonuçları sorgulama ekranı 2022: AUZEF bütünleme telafi sınav sonuçları açıklandı!

İstanbul Üniversitesi - İÜ AUZEF 2022 Güz Dönemi Bütünleme ve Telafi sınav sonuçları açıklandı! 12-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF giriş sayfasını araştırıyor. AKSİS giriş sayfası üzerinden öğrenciler sonuçlarını öğrenebilir.

21.02.2022 - 12:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Büyük bir merakla beklenen AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya  göre, 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen bütünleme ve telafi sınav sonucu değerlendirme işlemi tamamlandı.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

    Kurum tarafından yapılan açıklama ile AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama işlemi, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebiliyor.

  • AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖRENİLİR?

    12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

    SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AUZEF PUAN HESABI NASIL YAPILIR?

    Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.Açık öğretim programlarında;Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

    Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

    Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

    Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

    Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

    Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

  • Uzaktan öğretim programlarında;

    Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

    Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

    Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

    Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

    Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

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